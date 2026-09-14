Viviano: "Pressing e aggressione nel 2T! Se porti la qualità dall'altra parte..."
L’ex portiere Emiliano Viviano, oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel corso di Pressing, per commentare la vittoria del Napoli contro il Bologna, apprezzando in particolare l’atteggiamento mostrato dagli azzurri nella ripresa. Di seguito le sue parole.
La Fiorentina poteva prendere Favasuli per 3 milioni e mezzo: è un'occasione persa?
“Sì, è sicuramente un’occasione persa".
La prestazione del Napoli contro il Bologna?
"Io volevo dire una cosa sul Napoli: a me è piaciuto molto nel secondo tempo, quando è stato aggressivo in avanti e ha alzato la pressione, come aveva fatto anche contro l’Inter a un certo punto della partita. Perché, se stai di là e la qualità ce l’hai, è più possibile avere occasioni da gol e fare gol”.
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