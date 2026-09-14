Caiazza difende Allegri: "Non si lamenta di assenze e mercato, si prende responsabilità!"

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Salvatore Caiazza difende Allegri dalle critiche, ne elogia il senso di responsabilità e invita la piazza napoletana ad avere maggiore pazienza

Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il lunedì, ha preso le difese di Massimiliano Allegri, elogiandone il lavoro e il modo di affrontare le difficoltà. Caiazza ha inoltre criticato l’impazienza dell’ambiente napoletano e le voci relative a un possibile esonero. Di seguito le sue parole:

“Non mi sarei mai aspettato di dover difendere un allenatore che per me, anche da avversario, era poco simpatico. Però devo fare i complimenti ad Allegri, lo abbiamo visto lavorare dal vivo: è uno che non piange mai, non si lamenta delle assenze, non si è lamentato del mercato, non si è vantato dell’acquisto di Favasuli. Allegri si prende le responsabilità, non sposta mai l’obiettivo sugli altri quando si sbaglia. Da questo punto di vista, il fatto di leggere dell’esonero… Sono cose che non riconosco più di questa piazza. Da quando il Napoli ha vinto due Scudetti in tre anni, questa è diventata una piazza che non sa aspettare”.