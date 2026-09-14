Montervino: "Visto Favasuli? Non serve spendere tanto come con Lucca e Beukema"

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Francesco Montervino elogia l’affare Costantino Favasuli e lo contrappone ai costosi acquisti di Lorenzo Lucca e Sam Beukema

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, oggi opinionista e dirigente sportivo, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne parliamo il lunedì. Montervino ha confrontato il rendimento di Costantino Favasuli, acquistato per 7 milioni, con quello degli investimenti più onerosi effettuati dal club azzurro nella scorsa stagione. Di seguito le sue parole:

"Visto Favasuli? Questo ti fa capire come spendere tanti soldi non voglia dire prendere giocatori forti: l'anno scorso hai preso Lucca a 35 milioni di euro e Beukema a 32 milioni. Lang? Ha ancora qualcosina che sta cercando di tirare fuori in questo momento. Gli altri due: uno non gioca e l'altro continua a non fare bene. Ti fa capire che spendere tanti soldi può anche non servire".