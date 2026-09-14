Ordine su Allegri: "Ma quale difensivista! È un volgare pregiudizio dei No Max"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Napoli di Massimiliano Allegri contro il Bologna: "C'è questo volgare pregiudizio contro Allegri trasmesso dai "No Max" nelle trasmissioni. Il Napoli è partito da una condizione molto complicata. Ha un'età media alta. Si è ritrovato con tanti infortuni. Le sconfitte contro Como e Inter sono figlie di errori individuali. Ho visto un Napoli dominante. Finitela con questa storia di Allegri difensivista", le sue parole a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

"Ogni punto guadagnato non deve essere vissuto come una tragedia. Solo un santo poteva prendersi la responsabilità da fare da tappabuchi in una situazione del genere. E poi - prosegue il giornalista - si è aggiunto anche la rottura tra Curva e lo stadio Maradona. Il Napoli può fare ancora meglio negli ultimi 20 metri? Sì, secondo me Allegri fa una mossa interessante all'intervallo togliendo Politano, un po' spento, con l'inserimento di Favasuli. Ha qualità, ha gamba frizzante, ha dribbling. E più avanti può determinare aspetti positivi", la chiosa di Franco Ordine.