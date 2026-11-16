Orlando: "De Bruyne si divertiva al City, in Italia gli rompono le scatole!"

Massimo Orlando analizza il diverso rendimento di De Bruyne e Hojlund tra Napoli e Nazionali, criticando la gestione dei campioni e le scelte dei club

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi sul diverso rendimento di Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund tra il Napoli e le rispettive Nazionali. L'ex centrocampista ha criticato la gestione dei calciatori di talento nel calcio italiano, sottolineando la necessità di una mentalità più europea e di maggiore coraggio nelle scelte tecniche.

De Bruyne-Hojlund, perché la doppia versione Napoli-Nazionale?

"Un giocatore come De Bruyne che si divertiva e faceva calcio di qualità al City, poi viene in Italia e cominciano a rompergli le scatole... Quello è uno a cui non devi dire nulla, devi dirgli di fare come gli pare, cosa che in Italia non funziona. Juve, Napoli e Atalanta non sono state capaci di rinnovarsi con allenatori con idee diverse. Non hanno avuto coraggio. Serve avere una mentalità più europea".

Come ha visto l'Italia col Belgio?

"Sulla formazione di ieri ha messo Pisilli alto a destra, un centrocampo spesso scavalcato e comunque uomini presi sempre nell'uno contro uno. È un progetto che è partito e vedremo come evolverà. Siamo ancora l'ottava-nona squadra europea, la strada è molto lunga".