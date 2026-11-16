De Bruyne a due facce, Braglia: "Cambia il modo di giocare e di stare insieme in squadra"

Simone Braglia analizza il diverso rendimento di De Bruyne tra Napoli e Belgio, soffermandosi anche su Belgio-Italia e gli errori di Mancini

Simone Braglia, ex portiere e opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, soffermandosi sul diverso rendimento di Kevin De Bruyne tra il Napoli e la Nazionale belga. Secondo Braglia, le differenze non sarebbero legate soltanto al contesto tattico, ma anche all'atteggiamento del calciatore. L'ex portiere ha inoltre criticato Roberto Mancini per la gestione delle responsabilità dopo un errore di Gianluigi Donnarumma.

Braglia: "De Bruyne totalmente diverso in Nazionale, cambia anche la determinazione"

"De Bruyne è totalmente diverso da quello visto a Napoli. Sicuramente è il contesto, ma la determinazione che vediamo in Nazionale è completamente diversa rispetto a quella nel club. Non può essere solo il contorno, ma un modo di giocare e di stare insieme in squadra".

Cosa deve dire a Mancini?

"Quando si fa l'allenatore bisogna avere rispetto dei propri giocatori. Non si può additare il portiere come colpevole. Al di là che lo sa già il diretto interessato se fa un errore, ma scaricare la responsabilità solo su un giocatore non va. Donnarumma, se tu gli fai 50 passaggi all'indietro, ci sta che una volta possa sbagliare. Se sbaglia un portiere nella continua ricerca del gioco dal basso, ci può stare che sbagli di più di altri. E al 90% prende il gol".