Caso De Bruyne, Garbo: "Nel Napoli sembra 10 anni più vecchio! Una domanda me la farei..."

De Bruyne brilla con il Belgio ma fatica nel Napoli: il diverso rendimento potrebbe dipendere dalla posizione e dalle richieste tattiche di Allegri

Daniele Garbo, giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà, soffermandosi sul diverso rendimento di Kevin De Bruyne tra Napoli e Belgio. Secondo Garbo, le difficoltà del centrocampista azzurro potrebbero dipendere anche dalla posizione in campo e dalle richieste tattiche di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha inoltre commentato la sconfitta dell'Italia contro il Belgio e i problemi strutturali del calcio italiano.

De Bruyne ha di nuovo brillato con il Belgio, a differenza di quanto accade con il Napoli.

"Ogni volta che gioca con il Belgio sembra ringiovanito di dieci anni, mentre quando gioca con il Napoli sembra più vecchio di dieci anni. Una domanda me la farei. Mi chiedo se non sia un problema di posizione. De Bruyne forse non riesce a soddisfare ciò che gli chiede Allegri proprio per questo motivo".

Passando all'Italia, la sconfitta con il Belgio che delusione è stata?

"Personalmente non mi sono mai esaltato, neanche dopo la vittoria con la Francia. Sono sempre rimasto con i piedi per terra perché ero convinto che il percorso sarebbe stato ancora lungo. Questo progetto è cominciato da poco, con convocazioni completamente nuove. Chi si illudeva che l'Italia fosse tornata competitiva ai massimi livelli ci aveva capito poco. Questa Nazionale è l'immagine del nostro calcio, questo passa in convento. Il calcio italiano ha problemi molto profondi e, se le cose cambieranno in positivo, lo faranno in dieci anni, non in dieci mesi".