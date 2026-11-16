Del Genio: "Esonero Allegri? Ha credito per la sua storia, altri al posto suo..."

Paolo Del Genio analizza la posizione di Allegri al Napoli, criticando i risultati ottenuti e mettendo in guardia sui rischi dei continui cambi di modulo

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla posizione di Massimiliano Allegri e sulle difficoltà attraversate dal Napoli in questa prima parte di stagione. Il tecnico azzurro è finito al centro delle critiche dopo aver raccolto appena 15 punti nelle prime undici giornate di campionato. Del Genio ha analizzato anche le possibili strategie di mercato, sottolineando il problema della mancanza di un'identità tattica.

Del Genio: "Altri allenatori sarebbero già stati esonerati. Gli infortuni non sono un'attenuante"

Perché Allegri non è stato esonerato? "Il nome e la storia hanno inciso sicuramente per Allegri. Lui ha questo credito per quello che ha fatto, anche se è vero che altri sarebbero stati già esonerati. Non c'è dubbio su questo. Si è parlato tanto degli infortuni, ma non c'è attenuante per i 15 punti in classifica".

Mercato, per quale modulo? "In alcuni ruoli siamo in pochi, in altri di più e quindi, appena manca qualcuno, sei costretto a cambiare modulo. Già non hai identità, poi se Allegri deve cambiare anche sistema allora andiamo in ulteriore confusione".