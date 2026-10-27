Hojlund a secco da 8 partite, Allegri: “Ha avuto 3 palle gol con la Roma e sta molto bene”

Hojlund a secco da 8 partite, Allegri: “Ha avuto 3 palle gol con la Roma e sta molto bene”

Massimiliano Allegri difende Rasmus Hojlund e rilancia Lorenzo Lucca alla vigilia della trasferta del Napoli contro il Monza. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico azzurro ha risposto a una domanda sul digiuno realizzativo dell'attaccante danese, che non trova la rete da otto partite, e sulle possibilità di rivedere Lucca in campo dopo l'occasione concessagli contro il Venezia. Allegri ha sottolineato soprattutto i progressi atletici di Hojlund, evidenziando come il centravanti sia ora in grado di mantenere un buon livello di intensità per tutta la durata della gara. “Hojlund sta molto bene fisicamente, ora la partita la porta fino in fondo, non barcolla al 60', ha avuto tre occasioni importanti l'altro giorno e ha fatto bene”.

Napoli, Allegri rilancia Lucca: “Avrà le sue occasioni, la fiducia è importante nel calcio”

L'allenatore ha poi affrontato la situazione di Lorenzo Lucca, confermando che l'attaccante avrà altre opportunità per dimostrare il proprio valore. Allegri ha ricordato il buon rendimento del centravanti durante la preparazione estiva, riconoscendo però che le pressioni possono averne condizionato le prestazioni. “Lucca avrà sicuramente le occasioni per giocare, aveva fatto un ottimo precampionato, aveva fatto dei gol, poi le pressioni le sente magari di più, ma ha dato disponibilità. A Genova entra nell'azione del gol, bisogna essere fiduciosi nelle qualità. La fiducia è importante nel calcio”. Un messaggio di incoraggiamento per entrambi gli attaccanti.