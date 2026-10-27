Pistocchi: “Allegri in confusione, ha lasciato squadra sulle gambe! Aponte? Nipote tifa Milan”

Maurizio Pistocchi a Il Bello del Calcio critica Allegri per i cambi tardivi e parla di Aponte e della cessione del Napoli.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto nel corso de "Il Bello del Calcio" su Televomero, ha analizzato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, elogiando la prestazione degli azzurri nella prima frazione ma criticando duramente la gestione della ripresa da parte di Massimiliano Allegri. Secondo Pistocchi, il tecnico avrebbe ritardato eccessivamente le sostituzioni, lasciando in campo una squadra ormai in evidente difficoltà fisica. “Ho visto il miglior Napoli della stagione nel primo tempo, con voglia e qualità ha messo sotto la Roma creando più di loro. Mi meraviglia che il risultatista Allegri, al quale non è mai interessato lo spettacolo, abbia lasciato una squadra sulle gambe che non ne poteva più e i cambi sono arrivati troppo tardi”. Il giornalista ha poi evidenziato i problemi della fase difensiva, sostenendo che il Napoli riesca a esprimersi meglio quando mantiene un atteggiamento aggressivo: “Si è visto che era in confusione. La linea difensiva si muove male, il Napoli quando si abbassa ha problemi, quando gioca alto è alla pari dell'Inter”.

Pistocchi su Aponte e la cessione del Napoli: “Il nipote è tifosissimo del Milan, interessato alle quote rossonere”

Nel corso della trasmissione, Pistocchi ha affrontato anche il tema della possibile cessione del Napoli, riportando alcune indiscrezioni relative alla famiglia dell'armatore Gianluigi Aponte e a un presunto interesse per il Milan. “Mi risulta che il nipote di Aponte sia tifosissimo del Milan ed è sempre a San Siro, sembra che sia interessato alle quote del club rossonero. Il Napoli non può valere tutti quei soldi senza stadio e centro sportivo”. Si tratta di indiscrezioni riferite dal giornalista, non di un'operazione societaria confermata. Spazio poi alla corsa Champions, con Pistocchi che ha sottolineato l'importanza delle prossime quattro partite per il futuro della stagione azzurra: “Nessuno si aspettava di trovare il Napoli in questa posizione, deve rimontare tanti punti e in queste quattro partite non deve sbagliare niente. Contro il Monza vincerà, poi ha Juve, Porto e Lazio, partite in cui deve giocare meglio e non commettere errori. Se il Napoli gioca come nel primo tempo contro Inter e Roma può vincere contro tutte”. Infine, un passaggio sulla trasferta contro la formazione di Ivan Juric e sulle qualità dell'attaccante Varela: “Varela è un centravanti spettacolare, sa legare il gioco, manovrare, è veramente bravo. Il Napoli deve vincere e giocare come nel primo tempo contro la Roma”.