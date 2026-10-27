Fedele attacca Allegri: “Dichiarazioni pericolosissime, meritava una squalifica più lunga”

Enrico Fedele critica Allegri dopo Napoli-Roma: dure parole sulla squalifica, sulla classifica e sugli errori difensivi.

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Siamo Tutti Allenatori", analizzando il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma e le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Fedele ha espresso un giudizio severo sulle ambizioni degli azzurri, invitando a prendere coscienza dei limiti emersi in questo avvio di stagione. “Pensavo che il Napoli battesse la Roma perché tra i giallorossi mancavano tre calciatori importanti, anzi, i migliori, che sono Svilar, Dybala e il miglior centrocampista della Serie A come Koné. Ero convinto che il Napoli vincesse. Sento dire che siamo a 11 punti dal primo posto, no. Noi siamo a 11 punti dal manicomio per chi pensa queste cose. Non ci rendiamo conto delle difficoltà e delle mancanze di questa squadra”. L'ex dirigente ha poi contestato le analisi di chi sostiene che il Napoli avrebbe dovuto difendere più alto, sottolineando i problemi di tenuta atletica della formazione partenopea: “Sento dire che bisognava difendersi alto, chi l'ha detto non è mai stato in mezzo a un campo. Ma se non c'è la benzina, come si fa a pressare alto? Nel primo tempo il Napoli ha fatto una grande partita, molto intensa. Quando la Roma non è riuscita a pressare, ho visto diverse violinate in profondità del Napoli che ha dominato”.

Fedele attacca Allegri dopo Napoli-Roma: “Dichiarazioni pericolosissime, meritava più giornate di squalifica”

Nel corso del suo intervento, Fedele ha affrontato anche il tema degli errori difensivi, soffermandosi sulle prestazioni di Rafa Marin e Sam Beukema. In particolare, ha criticato il comportamento del difensore olandese in occasione del pareggio della Roma, definendo il suo tentativo di simulazione una scelta disperata. “Rafa Marin? Non mi piace come marca, il difensore deve marcare. Ha un grande difetto, è molto falloso. Il crollo di Beukema? È stata la mossa della disperazione, è stata una scena goffa, ha provato a ingannare l'arbitro”. Le critiche più dure sono state però riservate a Massimiliano Allegri per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita, con riferimento alla qualificazione della Roma alla Champions League nella passata stagione. Secondo Fedele, le parole dell'allenatore avrebbero meritato una sanzione ancora più pesante rispetto alle due giornate inflittegli: “Allegri ha sbagliato nel post partita con quelle dichiarazioni che sono pericolosissime. Io gli avrei dato qualche giornata di squalifica in più, non può dire che alla Roma hanno messo la Champions in tasca”.