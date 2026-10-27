Sabatini: “Il Chelsea ha chiamato il Napoli per Badiashile! Beukema? 3-3 è tutta colpa sua”

Sandro Sabatini rivela una telefonata del Chelsea al Napoli per Badiashile e critica duramente Beukema dopo il pareggio con la Roma.

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Siamo Tutti Allenatori", soffermandosi sul pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma e sulle responsabilità di Sam Beukema in occasione della rete del definitivo pareggio giallorosso. Sabatini ha espresso un giudizio particolarmente severo nei confronti del difensore olandese, arrivando ad attribuirgli l'intera responsabilità del risultato. “Beukema? Difficile trovare giustificazioni, se si vuole usare il pugno duro allora è giusto che la società prenda provvedimenti. Penso abbia avuto un approccio alla partita difficoltoso, ha sbagliato anche in occasione del primo gol di Balerdi. È andato in corto circuito e quindi ha provato a simulare, ma se devi simulare fallo fino in fondo. Mi dicono che Beukema sia un grande professionista, ma forse è un po' insicuro. A me è sembrata una scena molto brutta, ha provato la simulazione al 90', non capisco cosa gli sia passato per la testa. Sembra che quell'episodio sia un dettaglio e basta, ma è quello che decide la partita. Il Napoli senza Badiashile prende tre gol in venti minuti e parliamo di quello che contro l'Inter si perde Thuram. Se Allegri potesse tornare indietro nel tempo avrebbe messo Marianucci e non Beukema. Beukema è costato 30 e passa milioni. Non so quali siano le motivazioni, ma i 31 milioni spesi che fine hanno fatto? La colpa del pareggio del Napoli è solo di Beukema”.

Sabatini rivela: “Il Chelsea ha chiamato il Napoli per complimentarsi della gestione di Badiashile”

Nel corso del suo intervento, Sabatini ha elogiato il rendimento di Benoît Badiashile, sottolineando quanto la sua uscita dal campo abbia inciso sugli equilibri difensivi della squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista ha inoltre riferito un retroscena riguardante una recente telefonata del Chelsea al Napoli, durante la quale il club inglese avrebbe espresso apprezzamento per la gestione del difensore francese. “Fino a che è stato in campo Badiashile ho visto uno dei migliori Napoli degli ultimi mesi. Nel primo tempo il Napoli ha contenuto bene la Roma, con la visione di gioco di De Bruyne è arrivato diverse volte a concludere in porta. Il primo tempo doveva finire 3-1 per il Napoli. Gasperini pareggia la partita dopo aver tolto Malen, questo dimostra il fatto che la Roma sia una grande squadra. S'è visto anche col Real Madrid. Se il Napoli gioca le prossime partite così fa una grandissima stagione”. Sabatini ha poi affrontato il tema degli infortuni, soffermandosi sulla storia clinica del difensore e rivelando il contatto tra le due società: “Gli infortuni di Badiashile e Spinazzola? Su Badiashile bastava consultare Transfermarkt e guardare quante presenze ha fatto negli ultimi anni. Si fa sempre male. La settimana scorsa il Chelsea ha chiamato il Napoli per fargli i complimenti riguardo alla gestione di Badiashile. È un giocatore forte, non me l'aspettavo. Così come non m'aspettavo che Rafa Marin raggiungesse livelli di rendimento così alto”.