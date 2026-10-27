Allegri frena su Vergara: “Deve migliorare a livello di tattica e di tecnica”

Allegri elogia Antonio Vergara alla vigilia di Monza-Napoli: “Ha ottime qualità, può segnare 7-8 gol a campionato”.

Massimiliano Allegri si sofferma sulle qualità e sulle prospettive di Antonio Vergara, confermando la disponibilità del giovane calciatore per la trasferta del Napoli contro il Monza. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico azzurro ha risposto a una domanda sulle condizioni del centrocampista e sulla sua possibile collocazione nel sistema di gioco, evidenziandone soprattutto le capacità di inserimento e la propensione offensiva. “È a disposizione, Antonio ha ottime qualità, è un esterno che ama giocare dentro al campo, un incursore, gli piace entrare in area”.

Napoli, Allegri indica il potenziale di Vergara: “Può segnare 7-8 gol, ma deve migliorare”

L'allenatore ha poi sottolineato il potenziale realizzativo di Vergara, ritenendo che le sue caratteristiche possano consentirgli di raggiungere un bottino significativo di reti nell'arco di una stagione. Allo stesso tempo, Allegri ha evidenziato la necessità di completare il percorso di crescita, soprattutto sotto il profilo tattico e tecnico. “Potenzialmente ha 7-8 gol in un campionato, ha le sue caratteristiche, deve migliorare in molti aspetti del gioco a livello di tattica e tecnica individuale”.