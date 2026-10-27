Cosa non ha funzionato con la Roma? Allegri ammette: “Gestire il possesso sul 2-0…”

Allegri presenta Monza-Napoli e analizza gli errori contro la Roma: preoccupano gli otto gol subiti nei secondi tempi.

Massimiliano Allegri torna ad analizzare il pareggio contro la Roma e individua uno degli aspetti sui quali il Napoli deve necessariamente migliorare: la gestione dei diversi momenti della partita. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Monza, il tecnico azzurro ha sottolineato come la squadra abbia disputato una buona gara contro i giallorossi, commettendo però alcuni errori nella distribuzione del gioco e nella gestione del possesso, soprattutto nei momenti di vantaggio. “Con la Roma abbiamo fatto una buona gara, bisogna fare meglio nella distribuzione del gioco, soprattutto in certi momenti. Con la Roma abbiamo forzato quando potevamo gestire il possesso, sul 2-0 dovevamo distribuire meglio”.

Napoli, Allegri lancia l'allarme: “Due gol subiti nei primi tempi, otto nella ripresa”

L'allenatore ha poi richiamato l'attenzione sui numeri difensivi del Napoli, evidenziando una differenza significativa tra il rendimento della squadra nei primi e nei secondi tempi. Un dato sul quale Allegri intende lavorare per evitare nuovi cali nel corso delle partite, a cominciare dalla sfida contro il Monza. “Il Monza ha fatto 15 gol, noi dobbiamo migliorare dei dati: nei primi tempi abbiamo subito solo due reti, nel secondo tempo otto gol, quindi quelli sono dati su cui migliorare e capire che in certi momenti bisogna essere più bravi. Ci sono i momenti in cui le cose ti vanno meno bene e devi alzare l'asticella”.