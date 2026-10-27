Ordine difende Allegri: "C'è una parte di tifosi e giornalisti ossessionata?"

Franco Ordine a Il Bello del Calcio difende Allegri, analizza i gol subiti e parla del valore del Napoli.

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto nel corso de "Il Bello del Calcio" su Televomero, ha analizzato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, esprimendo sorpresa per le numerose critiche rivolte a Massimiliano Allegri dopo una partita che, a suo giudizio, ha offerto un grande spettacolo. Ordine ha difeso il tecnico azzurro, interrogandosi sull'atteggiamento di una parte dell'ambiente nei suoi confronti: “Sono rimasto spiazzato dalle reazioni sul 3-3 contro la Roma, dal punto di vista spettacolare è stata una partita da conservare nella memoria di tutti, mi stupisce che abbia moltiplicato le critiche. Mi chiedo se esiste una parte di tifoseria e giornalisti ossessionata da Allegri”. Il giornalista si è poi soffermato sulle difficoltà difensive degli azzurri, sottolineando come il problema non riguardi soltanto la qualità dei singoli: “Bisogna tenere conto delle caratteristiche della difesa: anche l'Inter è la settima difesa, la differenza è la produzione offensiva. Con questo paragone capiamo che non bastano quattro difensori eccellenti, serve il gusto di saper difendere, devi avere dentro la ferocia dell'intervento. Sul gol di Soulé ci deve essere uno che gli va incontro”.

Ordine sulla possibile cessione del Napoli: “Senza stadio e centro sportivo è difficile aumentarne il valore”

Nel corso del suo intervento, Ordine ha affrontato anche il tema della possibile vendita del Napoli, evidenziando l'importanza delle infrastrutture per la crescita economica della società di Aurelio De Laurentiis. “C'è una strada per aumentare in maniera clamorosa il valore del Napoli e per garantirgli il futuro ed è quella dei due asset: a Napoli manca uno stadio e manca il centro sportivo. La domanda è: oggi esiste qualcuno disposto ad acquistare il Napoli per la cifra dichiarata da De Laurentiis?”. Il giornalista è quindi tornato sulle prospettive sportive della squadra, collegando il nervosismo di Allegri al mancato successo contro la Roma e alla delicata corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: “Il Napoli è nel momento clou della stagione, la vittoria contro la Roma avrebbe cambiato l'umore, questo mancato successo avrebbe dato un colpo di coda alla stagione e per questo Allegri non è sereno”. Infine, uno sguardo alla prossima trasferta contro il Monza di Ivan Juric, individuando nelle difficoltà dei brianzoli un'occasione da sfruttare: “Il Monza è molto fragile e di quello bisogna approfittare”.