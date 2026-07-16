Presentazione Allegri, Sabatini scherza: "È il Gattopardo! Parole intelligenti"

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Il direttore sportivo Walter Sabatini è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della presentazione di Massimiliano Allegri: "Lui è il Gattopardo. Io lo chiamo così, è uno scherzo, ma non fino in fondo: rappresenta, secondo me, il gattopardo di Toscana. Mi sembra in un certo senso un’immagine perfetta. Non ho seguito la conferenza stampa e devo confessare che non leggo i giornali, perché mi innervosisco. Mi innervosisco quando vedo scritte cose che non sono vere; magari mi accorgo, dagli applausi, quando invece vengono fatte cose belle e corrette.

Però dicevo: le dichiarazioni del mister Allegri mi sono sembrate intelligenti. In fondo rende omaggio al lavoro di chi l’ha preceduto e credo abbia detto una cosa di buon gusto. Penso anche che non volesse fare semplicemente un gesto di cortesia, ma che fosse davvero convinto di ciò che ha detto. Ereditare una squadra ben allenata, disciplinata e culturalmente preparata a sviluppare un determinato tipo di programma e di interpretazione del calcio rappresenta un vantaggio per chi arriva, senza dubbio. Dover rifondare un modo di vivere e un modo di interpretare l’attività, invece, è davvero molto complicato. Trovare un ambiente sano, sereno e disponibile al sacrificio è, per chi subentra, un grande bonus".