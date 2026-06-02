Allegri-Napoli, Calori: "Scelta equilibrata, ha le tre doti necessarie per quella panchina"

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Panchina Napoli: Calori approva Allegri al Napoli e sponsorizza Italiano per il Milan.

L'allenatore Alessandro Calori ha commentato a TuttoMercatoWeb la scelta del Napoli di affidare la panchina a Massimiliano Allegri: "Il Napoli ha preso un allenatore che ha carisma ed esperienza per gestire certe società, proseguendo la tipologia di tecnico già scelto con Antonio Conte”.

Allegri si sposa con Napoli anche per carattere e personalità?

“Per guidare il Napoli bisogna avere carisma, personalità ed esperienza. Allegri è una scelta equilibrata, che ha un senso”.

E il Milan?

“Credo che uno dei candidati possa essere Italiano. Leggo tanti nomi di allenatori stranieri, ma Italiano potrebbe essere il profilo giusto, ha fatto un percorso importante e ha raggiunto traguardi importanti. Penso che adesso voglia provare a fare un ulteriore step. Parliamo di un allenatore con idee e gioco offensivo, ha tutti i requisiti per giocarsi una chance importante”.