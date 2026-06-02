Allegri-Napoli, Maradona jr: “Preferivo altri allenatori, ma ora lo appoggerò fino alla morte”

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Pur avendo una preferenza per altri profili tecnici, ha ribadito il proprio sostegno al nuovo allenatore, invitando l’ambiente a restare unito per il bene del Napoli.

Diego Maradona Jr. è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul tema legato a Massimiliano Allegri, prossimo allenatore del Napoli, chiarendo la propria posizione rispetto alle critiche emerse nell’ambiente partenopeo. Pur ammettendo di avere una preferenza personale per un diverso tipo di profilo tecnico, ha comunque sottolineato la necessità di sostenere il nuovo corso senza divisioni, nell’interesse della squadra e dei risultati.

Il sostegno ad Allegri nonostante le preferenze personali

Nel suo intervento, Maradona Jr. ha ribadito con forza la volontà di appoggiare il nuovo allenatore azzurro, indipendentemente dalle preferenze individuali. “La mia preferenza era andare su un allenatore più di campo, più un Vincenzo Italiano, mi sarebbe piaciuto Maurizio Sarri. Però è normale che appoggerò fino alla morte calcistica Massimiliano Allegri, è l’allenatore della mia squadra, della squadra che io amo e quindi in bocca al lupo a Max e speriamo che possa portare i trofei che vogliamo vedere qui”.