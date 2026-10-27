Allegri insiste sul migliorare il blocco basso: “Bisogna fare meglio vicini alla nostra area!”

Allegri analizza i numeri difensivi del Napoli: quattro tiri in porta subiti a partita, ma troppi errori decisivi.

Massimiliano Allegri analizza le difficoltà difensive del Napoli e individua gli aspetti sui quali la squadra deve migliorare per invertire la tendenza delle ultime partite. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Monza, il tecnico azzurro ha richiamato l'attenzione su un dato statistico significativo: gli avversari riescono a effettuare mediamente soltanto quattro conclusioni nello specchio della porta a partita. Un numero che, secondo Allegri, deve però essere interpretato considerando la pericolosità delle occasioni concesse e le situazioni di gioco nelle quali si verificano. “Vedevo un po' di dati, prendiamo mediamente quattro tiri nello specchio a partita, ma anche lì devi vedere come li subisci, da dove li subisci, il dato devi vederlo. Quattro tiri subiti di media, dai dati che mi hanno dato”.

Napoli, Allegri sugli errori difensivi: “Dobbiamo lavorare meglio vicino all'area e invertire il trend”

L'allenatore ha poi approfondito le situazioni che stanno penalizzando il Napoli, facendo riferimento agli errori commessi contro la Roma, in particolare in occasione del primo gol di Soulé e della terza rete giallorossa. Allegri ha sottolineato la necessità di migliorare la gestione degli episodi nelle vicinanze della propria area di rigore, senza dimenticare le occasioni offensive che avrebbero potuto indirizzare diversamente la partita. “Poi bisogna lavorare meglio quando siamo vicini all'area, come nel primo gol di Soulé, sul terzo gol, ma su quello dobbiamo lavorare. Poi gli errori ci saranno, altre volte andranno meglio. Abbiamo avuto occasioni per fare 2-0 e per poco era 1-1 col palo, poi il 3-0. Dobbiamo invertire il trend”.