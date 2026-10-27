Cessione Napoli, Modugno: “Sicuri Aponte sia interessato? Dalla famiglia nessun segnale…”

Francesco Modugno interviene sulle indiscrezioni relative alla possibile cessione del Napoli e invita alla prudenza sull’ipotesi Aponte.

Il futuro societario del Napoli resta al centro delle discussioni, ma sulle voci relative a un possibile cambio di proprietà è necessario mantenere cautela. A sottolinearlo è Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, intervenuto a Il Bello del Calcio su Televomero: “Sicuri che Aponte sia interessato a rilevare il Napoli? Dalla famiglia Aponte non arrivano questi segnali, quindi non lo darei per certo. Il valore lo fa il mercato, questo principio di trattativa ha contribuito a creare il prezzo del Napoli”. Modugno ha poi analizzato il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, evidenziando luci e ombre delle ultime prestazioni: “Nelle ultime 5 partite il Napoli forse ha sbagliato solo due tempi, contro Venezia e Villarreal, ma è una squadra che prende troppi gol. Contro la Roma ha giocato un calcio che può essere la base per avere fiducia”.

Modugno sul Napoli, dalla Champions League alle sfide contro Monza e Juventus

Per tornare a competere ai massimi livelli, secondo il giornalista, gli azzurri devono intervenire su due aspetti fondamentali, la solidità difensiva e la capacità realizzativa del centravanti: “Il Napoli va in Champions League se sistema la difesa e ritrova i gol del centravanti”, ha spiegato Modugno, soffermandosi poi sulle prossime partite in calendario: “Contro il Monza devi andare a vincere, ma contro la Juve devi superare i 60 minuti senza crollare. Ciò che mette ansia è che non bastano più le belle prestazioni per fare punti”. Un'analisi che mette in evidenza la necessità di trasformare i segnali positivi sul piano del gioco in risultati concreti, a partire dai prossimi impegni di campionato.