Frasi Allegri, Cassano: “Gravissimo! Se l’ha detto davvero, devono radiarlo!”

Antonio Cassano critica duramente Massimiliano Allegri per le frasi attribuitegli sugli arbitri e la qualificazione in Champions della Roma.

Le parole attribuite a Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma scatenano la dura reazione di Antonio Cassano. Il tecnico azzurro, nel corridoio adiacente alla sala stampa dopo l’espulsione, avrebbe fatto riferimento alla qualificazione in Champions League dei giallorossi nella passata stagione, pronunciando una frase destinata a far discutere: “Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca”. Intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex attaccante ha attaccato senza mezzi termini l’allenatore del Napoli: “Se fosse vero, devono prendere Allegri e radiarlo se ha detto davvero quelle cose sulla passata stagione sulla Roma e la Champions. Il calcio italiano deve prenderlo e radiarlo dopo che ha fatto disastri le ultime 10 partite dello scorso anno”.

Cassano contro De Laurentiis: “Ha preso la peggior persona”

FantAntonio ha poi allargato la sua critica ad Aurelio De Laurentiis, contestando la scelta di affidare la panchina azzurra ad Allegri e mettendo in discussione la coerenza del presidente rispetto alle sue posizioni sul futuro del calcio italiano: “De Laurentiis fa il fenomeno, parla di cambiare il calcio italiano e poi ha preso la peggior persona che esiste nel mondo del calcio italiano. È di una gravità inaudita quello che ha detto, negli ultimi 10 anni il calcio italiano è peggiorato per colpa di gente come lui. Per sei mesi il calcio italiano non dovrebbe più farlo allenare”. Cassano ha infine collegato la polemica alla difficile situazione sportiva del Napoli, sottolineando la distanza tra il passato recente della squadra e le difficoltà attuali: “Il Napoli ha fatto calcio spettacolo per anni e oggi si ritrova in questa situazione grave. De Laurentiis ci può fare il brodino con la morale sul calcio italiano se non dice nulla dopo le parole di Allegri. I napoletani non sono stupidi, non si sono mai trovato a 11 punti di distanza dopo 8 giornate”.