Ufficiale Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica: "Magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."

Allegri annuncia la rinuncia al ricorso contro la squalifica e risponde alle polemiche dopo Napoli-Roma.

Massimiliano Allegri annuncia a sorpresa la decisione di rinunciare al ricorso contro la squalifica di due giornate rimediata dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma. Il tecnico del Napoli lo ha comunicato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Monza, in programma domani contro la formazione allenata da Ivan Juric. Dalla sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno, Allegri è tornato sulle tensioni del dopopartita e sulle polemiche legate alle presunte dichiarazioni rivolte alla Roma, alle quali ha replicato anche Gian Piero Gasperini. L'allenatore azzurro ha scelto di ridimensionare l'accaduto, sottolineando come il rammarico principale resti la mancata vittoria contro i giallorossi.

Allegri rinuncia al ricorso: “Il dispiacere più grande sono i tre punti persi con la Roma”

Interrogato sull'espulsione, sulle parole rivolte al quarto uomo e sulle successive polemiche, Allegri ha risposto con ironia, confermando che non presenterà ricorso e che, di conseguenza, non sarà in panchina neppure nella successiva sfida contro la Juventus a Torino. “C'è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di due ne prendo quattro”, ha dichiarato sorridendo. Poi ha aggiunto: “Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita. Il resto sono tutte chiacchiere e, come ha detto lei, dovrebbe, avrebbe, ma in italiano è condizionale. Non è 'ha detto', ma 'avrebbe'... Facciamoci una risata. Dispiace che non sarò in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino. Tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo”.