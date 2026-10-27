Cassano: "Allegri rischia di stare fuori dalle prime 6 e alla sosta può andare a casa"

L'ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Sampdoria, Antonio Cassano parla a Viva el Futbol di Allegri e del Napoli. Lo fa dopo la gara contro la Roma: "Il Napoli ha la rosa più forte dopo l'Inter. Ha giocato le due partite più belle contro Inter e Roma. Ma il problema è che quando devi uscire e fare pressing, fallo almeno organizzato. Invece stanno tutti dietro la linea della palla. La Roma pareggia con doppietta di un difensore. Balerdi tutto solo in area. Io ho sempre detto che Allegri rischia anche di uscire dalle prime sei".

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