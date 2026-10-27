Progetti futuri, Zambardino ironizza su ADL: “Stadio da un miliardo e volo su Marte e ritorno"

Vittorio Zambardino commenta i progetti societari del Napoli e la squalifica di Allegri con un editoriale ironico.

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, ha dedicato un passaggio del suo intervento sull'edizione odierna del quotidiano alla situazione della SSC Napoli, soffermandosi sui progetti societari e sulla squalifica di Massimiliano Allegri. Con un tono fortemente ironico, il giornalista ha accostato le prospettive di sviluppo del club, tra l'eventuale ingresso di un grande sponsor nella compagine societaria e la realizzazione di un nuovo stadio, alle difficoltà che la squadra continua ad affrontare sul piano sportivo.

Napoli, Zambardino ironizza sui progetti societari e sulla squalifica di Allegri

Nel suo editoriale, Zambardino utilizza immagini volutamente paradossali per evidenziare il contrasto tra le ambizioni attribuite alla società e la squalifica di due giornate inflitta ad Allegri, sulla quale pende un ricorso. “Se è vero quello che fa intendere la società, presto avremo un grande sponsor che diventa socio e poi Dio sa che cosa, uno stadio da un miliardo, si vocifera di un volo su Marte e ritorno. Ma proprio mentre noi proviamo l'assenza di gravità, il potere sportivo si occupa di cose terra terra e ci fa fuori l'allenatore per due turni (pende ricorso) per aver egli detto cose offensive per il suddetto potere nello spogliatoio dello stadio”. Una riflessione sarcastica che mette in contrapposizione le grandi prospettive evocate intorno al futuro del Napoli e i problemi immediati della squadra, privata del proprio allenatore in panchina per due partite, salvo eventuali modifiche della sanzione in sede di ricorso.