Alvino: "Blocco basso? Tante inesattezze dette da chi capisce poco di calcio!"

Alvino: "Blocco basso? Tante inesattezze dette da chi capisce poco di calcio!"
Oggi alle 12:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un post su Instagram per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Sono giorni, settimane — e per qualcuno persino mesi — che continua la solita litania sul “blocco basso” di Allegri e la difesa arretrata. Senza voler fare il saccente, persino chi non segue il calcio capisce una verità elementare: ci si difende là dove ti porta l’avversario, soprattutto se è forte. La posizione in campo dipende da come veniamo attaccati. Se l’avversario gira palla in orizzontale, allora possiamo mantenere la linea alta. Ma se attaccano sulle fasce o verticalizzano, qualcuno mi spiega come si fa a non arretrare? Sentiamo continuamente una serie di inesattezze da parte di chi ha poca o nessuna dimestichezza con il calcio.

Quello vero, sia chiaro: quello che si gioca sul rettangolo verde, non sulle lavagne tattiche o davanti ai monitor. In fin dei conti, esiste una sola fase che fa davvero la differenza tra una squadra e l’altra, ed è l’aggressione: in quanto tempo riesco a riconquistare la palla? A questa si lega il possesso: per quanto tempo, una volta recuperato il pallone, riusciamo a gestirlo? Tutto il resto è affidato alla qualità tecnica dei singoli calciatori. Tutto il resto, scusate se mi ripeto, sono solo chiacchiere. Ora continuate pure con i vostri preconcetti, le vostre lavagnette e i vostri algoritmi. Il calcio, quello vero, fortunatamente resta quello del terreno di gioco".