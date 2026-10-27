Alvino: "Blocco basso? Tante inesattezze dette da chi capisce poco di calcio!"

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un post su Instagram per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Sono giorni, settimane — e per qualcuno persino mesi — che continua la solita litania sul “blocco basso” di Allegri e la difesa arretrata. Senza voler fare il saccente, persino chi non segue il calcio capisce una verità elementare: ci si difende là dove ti porta l’avversario, soprattutto se è forte. La posizione in campo dipende da come veniamo attaccati. Se l’avversario gira palla in orizzontale, allora possiamo mantenere la linea alta. Ma se attaccano sulle fasce o verticalizzano, qualcuno mi spiega come si fa a non arretrare? Sentiamo continuamente una serie di inesattezze da parte di chi ha poca o nessuna dimestichezza con il calcio.

Quello vero, sia chiaro: quello che si gioca sul rettangolo verde, non sulle lavagne tattiche o davanti ai monitor. In fin dei conti, esiste una sola fase che fa davvero la differenza tra una squadra e l’altra, ed è l’aggressione: in quanto tempo riesco a riconquistare la palla? A questa si lega il possesso: per quanto tempo, una volta recuperato il pallone, riusciamo a gestirlo? Tutto il resto è affidato alla qualità tecnica dei singoli calciatori. Tutto il resto, scusate se mi ripeto, sono solo chiacchiere. Ora continuate pure con i vostri preconcetti, le vostre lavagnette e i vostri algoritmi. Il calcio, quello vero, fortunatamente resta quello del terreno di gioco".