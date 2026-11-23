Allegri a Sky: "Con De Bruyne nessuna difficoltà! Anguissa? Devo decidere..."

Massimiliano Allegri presenta Manchester City-Napoli, parla del dubbio su Frank Zambo Anguissa e difende Kevin De Bruyne dalle critiche

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico azzurro ha presentato le difficoltà della trasferta inglese, soffermandosi sui dubbi di formazione legati all'impiego di Frank Zambo Anguissa e sulle qualità degli avversari. Spazio anche al futuro di Kevin De Bruyne, alle valutazioni della società in vista del mercato di gennaio e alla gestione del gruppo.

Sulla sfida contro il Manchester City

"Non sarà facile, sono forti. Negli ultimi 10 anni hanno vinto tanto, ma hanno cambiato molto. Sono tra le favorite, l'obiettivo è portare a casa il risultato, dovremo fare una bella partita".

Il dubbio è Anguissa in o out?

"Siamo in 14-15, devo decidere se mettere 4 centrocampisti o metterne 3, è semplice. Ci sarà da giocare bene tecnicamente, bisognerà essere bravi e precisi".

Il Manchester City ha dei problemi?

"Io ho visto le partite, le cose gli sono girate male, ma giocano bene. Speriamo di fare risultato, ma non saremmo qualificati... Se raggiungeremo la qualificazione lo faremo all'ultima giornata".

Gestire De Bruyne, che è stato criptico sul suo futuro, è una difficoltà in più?

"Non è assolutamente una difficoltà, abbiamo un mese in cui si giocherà tantissimo. Il 20 dicembre parleremo con la società e valuteremo cosa fare a gennaio. Magari ci sarà qualcuno che vuole andar via, lo vedremo quando sarà finito questo ciclo di gare".

Che carattere ha?

"Lui è un giocatore straordinario, è bravissimo, è un piacere vederlo giocare, il Napoli è fortunato ad averlo. Ognuno ha il suo carattere, tutti reagiamo in modo diverso, lui gestisce i momenti nel suo modo, ma non si tira mai indietro ed è straordinario a livello professionale. Tutti parlano da fuori non avendo mai vissuto certe situazioni".

Ci spieghi meglio la sua teoria del sorriso

"Non sono molto superstizioso, ma le persone negative portano sfiga, non le voglio neanche vedere. Mi sono girato e ho detto di sorridere, magari avremmo segnato e così è stato".