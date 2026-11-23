Napoli in crisi, c'era da aspettarselo? Policano: "Era la più accreditata dopo l'Inter!"

Roberto Policano analizza le difficoltà del Napoli, condizionato dagli infortuni, e valuta le possibilità di rimonta degli azzurri e della Juventus

Roberto Policano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l'andamento del campionato di Serie A, soffermandosi anche sulle difficoltà del Napoli. Secondo l'ex difensore, gli infortuni stanno condizionando pesantemente la stagione degli azzurri, che possono ancora recuperare terreno ma difficilmente riusciranno a competere con le squadre di vertice. Spazio anche alla Juventus, alla lotta scudetto e al rendimento di Donyell Malen nella Roma.

Si aspettava le difficoltà del Napoli?

"Dopo l'Inter era una delle più accreditate, ma gli infortuni delle volte ti possono mettere ko. Poi ha speso davvero poco sul mercato. Venendo a mancare giocatori importanti, è difficile tenere il passo delle altre che sono sempre al 100%. Non mi aspettavo un Napoli così, ha tutto il tempo per recuperare ma la vedo dura. Può fare la corsa sulla Juve".

Anche la Juve è in difficoltà

"Anche le scelte dei giocatori, che non sono all'altezza della Juve. Non sono adatti per farti fare risultati importanti".

In testa si aspettava la Lazio? E poi come vede Inter e Roma?

"Credo nessuno si aspettasse la Lazio lì. Le due romane imbattute è una cosa buona. La Roma sta facendo bene, l'allenatore sta sempre più incidendo su questa squadra, i giocatori cominciano ad assimilare i sacrifici anche da fare in settimana e i risultati stanno arrivando. Dispiace per la Champions, nonostante buone prestazioni sono arrivate delle sconfitte. Non so però fino a che punto possa reggere la Lazio, vista la rosa corta. L'Inter sulla carta ha l'organico più completo ma ogni tanto c'è qualche intoppo. Può anche vincere con una difesa così, ne fa anche tanti di gol. Ha una grande rosa, grandi alternative, può conciliare di più la coppa col campionato. Credo sia ancora la favorita. Anche il Milan è lì. È un campionato più equilibrato quest'anno".

Malen: deve dire più grazie lui a Gasperini o il contrario?

"Credo un po' tutti e due. Malen è un giocatore che sta giocando anche diversamente rispetto a prima. Ora lega anche la squadra, in area è sempre pericoloso. È quello che gli chiede Gasp, anche di venire a giocare spalle alla porta. È in piena fiducia e quando sei così fai cose importanti. Ha dimostrato di avere qualità impressionanti in fase di realizzazione".