Alvino: "Quarto posto obbligatorio! Napoli gruppo unito, ma serve un nuovo ciclo"

Carlo Alvino analizza la rincorsa Champions del Napoli: la classifica preoccupa, ma la compattezza dello spogliatoio alimenta le speranze di rimonta.

Il Napoli è tornato alla vittoria contro il Torino, ma la rincorsa al quarto posto resta complicata. Gli azzurri devono recuperare terreno sulle dirette concorrenti, che continuano a conquistare punti, e trovare quella continuità mancata nelle ultime settimane. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta il traguardo principale della seconda parte della stagione, anche se servirà un cambio di passo significativo. Un segnale incoraggiante, intanto, arriva dalla compattezza dello spogliatoio, che sembra aver reagito alle difficoltà senza perdere la propria unità.

Alvino: “Il quarto posto deve essere obbligatoriamente l'obiettivo del Napoli”

Nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, in onda alle ore 12 su Teleclub Canale 77, Carlo Alvino ha analizzato la situazione degli azzurri: “Parlo di rimonta, rimonta verso quel quarto posto che deve essere obbligatoriamente l'obiettivo del Napoli. La classifica resta deficitaria, anche perché le squadre davanti continuano a vincere. Pure noi portiamo a casa i tre punti, ma bisogna essere molto onesti: con sofferenza”. Il giornalista ha poi sottolineato un aspetto particolarmente importante, respingendo le ipotesi di tensioni all'interno dello spogliatoio: “La buona notizia è che i ragazzi stanno dimostrando di non essere disuniti, come invece molti osservatori avevano insinuato. Era quello che a noi faceva più paura, la disunione del gruppo. Invece il gruppo è unito”.

Alvino sul futuro del Napoli: “Serve un nuovo ciclo, non si può più rimandare”

Lo sguardo si è quindi spostato sulle prossime settimane e sulla necessità di intervenire per correggere le difficoltà emerse, anche in vista del mercato di gennaio. Alvino ha evidenziato l'importanza di programmare un rinnovamento della squadra: “Bisognerà trovare soluzioni, intervenire sulle pecche, avviare un nuovo ciclo che evidentemente non è più procrastinabile”. Infine, un messaggio di speranza rivolto ai protagonisti dei successi azzurri, chiamati a un ultimo grande sforzo per recuperare terreno in classifica: “Eppure questi ragazzi, che tanto hanno già dato in termini di vittorie, chissà che non riescano a regalarci un'ultima grande soddisfazione, recuperando il terreno perduto per conquistare un posto in Europa che a questo punto sembra veramente lontano, quasi irraggiungibile”.