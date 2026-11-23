Allegri sotto accusa, il ds Marin: "Il Napoli sta facendo bene per quel che può"

Maurizio Marin elogia il Napoli dopo la vittoria sul Torino e difende il lavoro di Massimiliano Allegri, sottolineando le difficoltà della squadra

Maurizio Marin, direttore sportivo ed ex Cesena, ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la vittoria del Napoli contro il Torino. Marin ha elogiato la prestazione degli azzurri, sottolineando le numerose occasioni create dalla squadra di Massimiliano Allegri e le difficoltà legate al rientro dagli impegni delle Nazionali. Secondo il ds, gli azzurri stanno ottenendo buoni risultati da un gruppo reduce da anni particolarmente impegnativi.

Marin: "Il Napoli sta facendo bene per quello che può"

"Il Napoli ha giocato una grande partita, ha avuto tante occasioni per fare gol. Dopo che è passato in vantaggio è venuto fuori il Torino, che ha fatto comunque una buona gara. Quando si torna dagli impegni delle Nazionali ci sono sempre delle sorprese, è sempre difficile. Allegri ha ereditato una squadra che viene da tanti anni di risultati e in cui i calciatori hanno dato il massimo. Secondo me il Napoli sta facendo bene per quello che può", le parole del ds Maurizio Marin.