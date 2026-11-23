City-Napoli, Salvione avvisa: "Se vai lì solo per non prenderle rischi l'imbarcata!"

Pasquale Salvione invita il Napoli a ricucire il rapporto tra Noa Lang e i tifosi e chiede coraggio contro il Manchester City

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento del Napoli dopo la vittoria contro il Torino e in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City. Salvione si è soffermato anche sul rapporto tra Noa Lang e i tifosi azzurri, auspicando un intervento della società per ricucire lo strappo. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Sulla vittoria contro il Torino

"Non mi ha esaltato la prestazione del Napoli contro il Torino. Però ha costruito tanto, meritava un risultato più ampio. Ha sprecato forse troppo. Non è ancora incisivo come dovrebbe essere. Vittoria meritata, che ha dato fiducia per questo ciclo di partite che si chiuderà contro l'Atalanta. Era importante fare i tre punti, è un buon primo passo. Però servirà ben altro più avanti".

La sfida al Manchester City e il ruolo di De Bruyne

"Quando arrivi con 11 assenti e con una formazione obbligata, con il peso di non fare brutta figura, non so se l'approccio sarà spensierato o peserà giocare all'Etihad. Sarà fondamentale l'aiuto di Allegri, specialmente dal punto di vista psicologico. Ma il Napoli ha le armi per dire la sua".

Sarà la partita di De Bruyne contro il Manchester City?

"Ci auguriamo che possa fare bella figura. Sarà una partita in cui vorrà dimostrare quello che sa fare".

Il rapporto tra Lang e i tifosi

"Mi sarei aspettato un messaggio da parte di Lang. E mi sarei aspettato anche da parte del club, per un riavvicinamento. A volte, quando si è giovani, non si ha la mente così lucida come può averla un dirigente. O anche del suo entourage. Manna potrebbe fare un passo del genere, ma anche uno degli agenti del calciatore. Nelle ultime due partite, Lang ha dimostrato quello che può fare contro Lazio e Torino. Si è creata questa frattura, ma credo sia anche facile ricomporla. L'abbraccio di McTominay dopo il gol è l'emblema di quanto Lang sia dentro questo gruppo. Il Napoli ha tutte le qualità per poter fare un'operazione di questo tipo per avvicinare la piazza a Lang".

Cosa fare e cosa non fare contro il Manchester City?

"Non bisogna partire già battuti. Il Napoli si deve giocare la partita. Se vai lì per non prenderle, rischi di prendere l'imbarcata".