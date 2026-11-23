Crisi calcio italiano? Maresca in conferenza risponde con una battuta... in napoletano!

Enzo Maresca in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli, parla anche di un possibile ritorno in Serie A.

Le piacerebbe tornare in Serie A ad allenare? Cosa deve fare il calcio italiano per raggiungere i livelli della Premier League? Interrogativi posti ad Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, alla vigilia del match contro il Napoli. Questa la risposta del tecnico campano: "In futuro non si sa mai. Io sono felicissimo di essere qui, perché questo è un grandissimo club, un'organizzazione che negli ultimi 17 anni ha cambiato tre allenatori. Questo dimostra un po' come si lavori in modo diverso, paragonandolo al mio paese. Per il calcio italiano, invece, dico che la soluzione non è una. Se siamo dove siamo, c'è da cambiare qualcosa. Ormai sono 15 anni che sono all'estero.

Non lo so, secondo me c'è da cambiare tanto. Bisogna essere un po' più coraggiosi. L'Italia, non solo nel calcio, è legato un po' al vecchio. Invece bisogna essere coraggiosi perché se gli altri avanzano non si può rimanere fermi. Io non credo che l'Italia sia scarsa a livello giovanile. E se lo fosse sarebbe perché si lavora male coi giovani. Ogni volta che c'è la mancanza di un Mondiale o di qualche altra cosa, si dice che è il momento di cambiare. Ma alla fine nun se cagne niente (lo dice in napoletano, ndr)".