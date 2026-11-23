Adani incorona McTominay: "È il vero capitano! Non si può immaginare il Napoli senza di lui"

Lele Adani esalta Scott McTominay, sottolinea il lavoro di Antonio Conte e indica lo scozzese come il vero leader del Napoli

Lele Adani, opinionista della Rai, ha parlato di Scott McTominay nel corso della Domenica Sportiva, esaltando la trasformazione del centrocampista scozzese dopo il suo arrivo al Napoli. L'ex calciatore ha sottolineato il ruolo avuto da Antonio Conte nella crescita del giocatore, indicandolo come il vero leader della squadra azzurra, capace di trascinare i compagni e risultare decisivo anche senza essere un classico numero 10.

Adani esalta McTominay: "È il vero capitano del Napoli"

Si può immaginare un Napoli senza McTominay? "No, non lo possiamo immaginare. Così com'è arrivato a Napoli e come lo ha costruito Antonio Conte, è un giocatore totalmente diverso. Sta facendo una carriera diversa, fatta di gol, assist e leadership. Secondo me è il vero capitano del Napoli oggi. 'McFratm' è nettamente l'uomo che trascina, si prende le colpe e le responsabilità, non ha paura di sbagliare. Aggiunge e risolve. Non è un numero 10 ma è decisivo come un numero 10", le parole di Lele Adani.