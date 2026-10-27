Napoli in Champions? Del Genio fa i calcoli: “Ecco quanti punti servono, ritmo da scudetto”

Paolo Del Genio analizza la corsa Champions del Napoli: servono oltre 60 punti nelle prossime 30 giornate.

La qualificazione alla Champions League resta possibile per il Napoli, ma servirà un cambio di passo netto nelle prossime giornate di campionato. A sottolinearlo è il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto nel corso di "Linea Calcio" su Canale 8, che ha analizzato la situazione degli azzurri attraverso una proiezione matematica. Con appena 11 punti conquistati nelle prime otto giornate, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una rimonta complicata per raggiungere il quarto posto. “La proiezione matematica è semplice. Noi abbiamo 11 punti. Il ritmo attuale della quarta classificata porterebbe a chiudere il campionato a quota 76-77 punti. Speriamo che le altre rallentino un po', ma credo che per andare in Champions serviranno più o meno 73 punti. Qualcuna potrebbe leggermente calare, ma soltanto leggermente. Questo significa che nelle 30 partite che mancano dovremmo conquistare più di 60 punti, mantenendo una media superiore ai due punti a partita”.

Napoli, Del Genio sulla corsa Champions: “Dobbiamo viaggiare a un ritmo da scudetto”

Secondo Del Genio, il Napoli dovrà mantenere una continuità di risultati decisamente superiore a quella mostrata finora, costruendo serie di vittorie e limitando al massimo i passi falsi. Una prospettiva che rende la rincorsa al quarto posto particolarmente impegnativa, considerando il rendimento delle dirette concorrenti. “Significa che possiamo alternare vittorie e pareggi, costruire un filotto di successi e poi, eventualmente, permetterci anche il lusso di perdere qualche partita. In sostanza, per arrivare quarti e qualificarci alla Champions League dobbiamo viaggiare a un ritmo da scudetto. Questa è la sintesi cruda della situazione. Ce la facciamo? Siamo in grado di farlo? Non lo so”.