Per Gasperini sue parole infelici? Allegri glissa: “Non ho sentito cosa ha detto, ma chiudiamola…”

Allegri risponde alle parole di Gasperini dopo Napoli-Roma e fa il punto sulla classifica e sulla condizione degli azzurri.

Massimiliano Allegri torna sulle polemiche successive al pareggio tra Napoli e Roma. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Monza, l'allenatore azzurro è stato interrogato sulle dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che aveva definito infelice una frase attribuita al tecnico partenopeo. Allegri ha preferito non alimentare ulteriormente la discussione, invitando a concentrare l'attenzione sulle difficoltà della squadra e sulla necessità di recuperare terreno in classifica. “Non ho sentito cosa ha detto, ma le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, ma ormai non possiamo cambiare risultato e squalifica”.

Allegri sulla classifica del Napoli: “Dobbiamo lavorare, McTominay e Anguissa stanno recuperando la condizione”

L'allenatore ha poi spostato l'attenzione sugli aspetti tecnici e atletici, riconoscendo i problemi che stanno condizionando il rendimento del Napoli. In particolare, Allegri ha sottolineato la necessità di migliorare alcune situazioni di gioco e di ritrovare la migliore condizione dei calciatori reduci da periodi di inattività. “Bisogna lavorare, il dato di fatto è che siamo indietro in classifica e bisogna solo lavorare per migliorarla, migliorare alcune situazioni di partita in cui noi pecchiamo in questo momento. Poi magari tra un mese saranno cambiate le cose, ma dobbiamo lavorare su queste prestazioni”. Infine, il tecnico ha fatto il punto sui singoli, citando anche le difficoltà legate agli infortuni: “I giocatori stanno migliorando la condizione, diversi sono stati fermi per due mesi: McTominay, Anguissa, Alisson fa dentro e fuori, Neres s'è fermato, ora Badiashile. Dobbiamo recuperare chi è fuori e migliorare la condizione di chi ha giocato meno”.