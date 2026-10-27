Monza, Juric in conferenza: “Napoli favoloso, Allegri è cambiato. Noi ora prendiamo troppi gol…”

Ivan Juric presenta Monza-Napoli, elogia il gioco offensivo di Allegri e analizza i problemi difensivi dei brianzoli.

Alla vigilia di Monza-Napoli, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20:45, il tecnico biancorosso Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Cosa non vuole vedere domani degli errori con il Torino?

Sono stati più bravi loro. Ci sono stati particolari in cui siamo stati penalizzati, e sono delle situazioni che spostano l'inerzia da una o dall'altra parte. Molto bene fino al nostro gol, dopodichè abbiamo perso un pò di inerzia e loro hanno fatto grandi gol.

Come giustifica questa differenza di prestazione della difesa tra le partite in casa e in trasferta?

E' una differenza solo di risultati. Non vedo questa differenza, a volte ci sono situazioni in cui ti va bene e riesci a vincere e momenti in cui prendi gol e va male. Non vedo grande differenza.

Nota qualche differenza in Allegri in questa nuova esperienza?

Secondo me ha cambiato tanto. Contro la Roma, per 60 minuti ho visto un Napoli favoloso. Adesso Allegri mi sembra molto più offensivo, diverso rispetto a quello della Juventus.

Il Monza ha la seconda peggior difesa. Oltre alla difesa però anche il centrocampo ha delle colpe?

Bisogna trovare equilibrio. Non lo so, l'idea è che stiamo prendendo troppi gol e ho la sensazione che subiamo troppo in certe situazioni inusuali per le mie squadre.

Le condizioni di Tourè e Zeballos. Questione turnover?

Sono entrambi pronti. Abbiamo dei problemi dietro, Kouadio dovevo preservarlo. Turnover? Io non ho un undici fisso. Sono scelte per la partita.

Secondo lei tra i centrocampisti centrali che sta schierando manca uno che fa da filtro?

Io non ho bisogno di un filtro. Dobbiamo essere più aggressivi, dobbiamo vincere più contrasti. I ragazzi stanno migliorando ed è giusto che possano sbagliare. Però sono convinto che cresceranno.

Per la partita di domani cambierà qualcosa dietro o rimarrà tutto inalterato?

Si, devo stare più attento, non siamo ancora come vorrei io ma ci arriveremo. Per cui bisogna affrontare la partita come al solito, con aggressività. Voglio essere sempre propositivo. Mi aspetto una squadra che vuole correre, vuole pressare, che ha voglia