Vieri non assolve il Napoli: "Gli infortuni sono una scusa, non piango dietro a queste cose"
Christian Vieri, grande ex attaccante di Inter, Atalanta, Milan, Fiorentina, Juventus, Lazio e Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dell'attualità legata al mondo del pallone: "L'Inter è stata forte, ha fatto un buon campionato, l'hanno stravinto. In Coppa Italia ha vinto senza fatica, un Doblete molto importante".
Come valuta la stagione del Napoli? Ci sono stati tanti infortuni che hanno complicato il lavoro di Conte.
"Tanti infortuni come Inter, Milan, Juventus… Vlahovic è stato fermo per 4 mesi, io non piango su queste cose. Se giochi a calcio ogni 3 giorni può capitare, ce li hanno tutti. Sono scuse: Calhanoglu non ha mai giocato, Lautaro e Thuram sono stati fuori, lo stesso è successo con Lukaku. Fa parte del calcio. È inutile andare a dire che ci sono stati infortuni, questo sport è così".
L'Italia invece non è andata al Mondiale per la terza volta di fila. Quanto è arrabbiato per questo?
"Devo stare qua 4-5 giorni a parlare… È assurdo che l'Italia non vada al Mondiale, bisogna parlare meno di chi allenerà e di chi sarà il presidente della FIGC e pensare a cambiare le regole per far sì che i giovani vengano fuori, ci sono in giro".
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