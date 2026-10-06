Alvino su ADL: "Questione nuovo centro sportivo occupa i suoi pensieri"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub e ha parlato della visita di ieri di De Laurentiis a Castel Volturno: "La questione principale di De Laurentiis oggi è quella del nuovo centro sportivo. Il presidente del Napoli, lavorativamente parlando, è molto impegnato sulla questione centro sportivo e per questo ieri era a Castel Volturno. Poi ognuno ha le sue fonti e le rispetto ma qualcuno magari ha anche romanzato mentre io vi dico che Adl sta lavorando sul centro sportivo".