Alvino su ADL: "Questione nuovo centro sportivo occupa i suoi pensieri"
Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub e ha parlato della visita di ieri di De Laurentiis a Castel Volturno: "La questione principale di De Laurentiis oggi è quella del nuovo centro sportivo. Il presidente del Napoli, lavorativamente parlando, è molto impegnato sulla questione centro sportivo e per questo ieri era a Castel Volturno. Poi ognuno ha le sue fonti e le rispetto ma qualcuno magari ha anche romanzato mentre io vi dico che Adl sta lavorando sul centro sportivo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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