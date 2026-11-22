Man City, Anderson avvisa il Napoli: “Siamo delusi, ora vogliamo i tre punti! In Champions..."

Elliot Anderson commenta il pareggio col Fulham e lancia la sfida al Napoli in Champions League.

Il centrocampista del Manchester City, Elliot Anderson, autore del gol del pareggio per 1-1 contro il Fulham, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports per analizzare la prestazione dei Citizens e presentare i prossimi impegni della squadra di Enzo Maresca. Il calciatore inglese ha espresso delusione per il risultato, sottolineando la necessità di migliorare l'approccio alle partite. Anderson ha poi rivolto lo sguardo alla sfida di Champions League contro il Napoli, in programma martedì, e al successivo confronto di campionato con l'Arsenal.

Il pareggio contro il Fulham può essere considerato un buon risultato dopo l'inizio difficile della partita?

“No, piuttosto deludente, a essere onesti. Queste sono le partite che dovremmo vincere. Pessimo inizio, come sembra essere successo nelle ultime partite. Il secondo tempo è stato molto meglio. Dobbiamo soltanto giocare così fin dall'inizio. Con la lotta e il desiderio andremo avanti, ci riprenderemo e saremo pronti a ripartire”.

Perché il Manchester City ha incontrato così tante difficoltà nel primo tempo?

“Non saprei davvero, a essere onesti. Penso che forse abbiamo concesso loro un po' troppo possesso palla. Il secondo tempo è stato un po' meglio. Abbiamo pressato alto, li abbiamo attaccati e sembrava che stessimo prendendo il controllo della partita, ma non siamo riusciti a segnare i due gol”.

Il tuo gol è arrivato con una conclusione al volo. Era una situazione preparata?

“Sì, questo è il mio compito sui calci d'angolo dalla destra: stare al limite dell'area e provare a segnare su tutto quello che arriva dalle mie parti. Per fortuna questa volta ci sono riuscito. Era nell'aria, sembra che succeda spesso, ma non ne avevo mai colpito uno così. Speriamo che sia il primo di tanti”.

Vuoi aggiungere più gol al tuo repertorio?

“Penso di poter segnare di più, l'ho sempre pensato e devo iniziare a farlo anche in partita. Credo che la cosa più importante per me sia trovarmi nelle zone giuste del campo. Devo imparare a farlo e migliorare i miei numeri”.

Martedì arriva il Napoli in Champions League, poi ci sarà la trasferta contro l'Arsenal. Come affrontate queste due sfide?

“Siamo in buona forma in Champions League e cercheremo di portare questa condizione anche a martedì. È la cosa migliore che possiamo fare e speriamo di conquistare i tre punti. Poi torneremo in campo domenica prossima per un'altra grande partita e speriamo di fare lo stesso”.