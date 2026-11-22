Sabatini difende Allegri: "Hojlund con la Danimarca un'occasione e un gol, col Napoli tre e 0 gol”

Sandro Sabatini confronta il rendimento di Hojlund tra Napoli e Danimarca, respingendo le critiche ad Allegri.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di 352 Sport, ha commentato il diverso rendimento realizzativo di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli e con quella della nazionale danese. Sabatini ha contestato la tesi secondo cui le difficoltà dell'attaccante azzurro dipenderebbero dal sistema di gioco di Massimiliano Allegri, sostenendo invece che il centravanti abbia a disposizione occasioni da gol anche con il club, senza riuscire a concretizzarle con la stessa efficacia mostrata in nazionale.

Sabatini: “Con la Danimarca un'occasione e un gol, col Napoli tre occasioni e zero gol”

Il giornalista ha espresso il proprio punto di vista con parole particolarmente nette, invitando a confrontare le occasioni da rete costruite dall'attaccante nelle due squadre: “Il prossimo che mi dice che Hojlund segna con la nazionale danese perché c'è il gioco della Danimarca e non segna col Napoli perché c'è il gioco di Allegri, io gli dico: 'Allora ascolta, vieni a casa mia, si riguardano tutte le partite, mettiamole velocizzate x2 così si fa un po' prima, e mi conti le occasioni da gol con la Danimarca e quelle col Napoli'. Con la Danimarca un'occasione: un gol, due occasioni: due gol, col Napoli tre occasioni: zero gol. E va avanti così da tutto l'anno, è una cosa incredibile!”. Un'analisi con cui Sabatini attribuisce soprattutto alla scarsa concretezza sotto porta la differenza di rendimento tra il Napoli e la Danimarca, anziché alle scelte tattiche dell'allenatore azzurro.