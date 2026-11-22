Scotto: “Hojlund segna troppo poco e dietro di lui c'è il nulla! Lucca fuori dalle idee di Allegri?”

Giovanni Scotto analizza sul proprio canale YouTube le difficoltà di Hojlund e il caso Lucca.

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto sul proprio canale YouTube per analizzare il successo del Napoli contro il Torino, soffermandosi sulle difficoltà realizzative di Rasmus Hojlund e sulla mancanza di alternative in attacco: “Hojlund ha fatto poco dal punto di vista proprio della finalizzazione. Esce tra gli applausi, questo è molto importante, mi fa piacere perché li merita. Se un attaccante prende gli applausi, li merita perché lotta, perché fa veramente a botte in area di rigore, fisicamente si fa valere, l'impegno è indiscutibile, però purtroppo i gol sono pochi. I gol sono tre in questa Serie A, nessuno in Champions League. Hojlund ha giocato 11 partite, c'è anche un assist che male non fa, però la sua media gol è di una rete ogni 262 minuti. E sono numeri miseri. Faccio un esempio: Ramon del Como, un difensore centrale, Jacobo Ramon, ha segnato gli stessi gol di Hojlund, tre. E parliamo di un difensore centrale. Se il centravanti del Napoli principale, l'unico, il vero centravanti segna solo tre gol dopo 12 giornate, beh, c'è qualcosa che non va”.

Il confronto con la Danimarca e le difficoltà offensive del Napoli

“Il Napoli di oggi mi sembra una squadra che ha grosse potenzialità, che può fare molto, può segnare molto, crea molte occasioni, però concretizza davvero troppo poco. Gli errori ieri sotto porta non sono stati soltanto di Hojlund, ma anche di De Bruyne. È stato molto bravo anche Perri, il portiere del Torino, che ha fatto almeno tre interventi decisivi. Hojlund con la nazionale sta facendo molto bene, lo abbiamo visto nell'ultima sosta. Limiti del gioco? Allegri non riesce a valorizzarlo? Il calciatore magari non è felice come in nazionale? Il vero motivo io non lo conosco”.

La scelta di Allegri su Lucca e il mercato di gennaio

“Il segnale più inquietante, secondo me, lo ha dato Allegri ieri quando ha tolto Hojlund. Giustamente il Napoli deve giocare di nuovo in Champions League, il cambio ci stava, ma ha messo Giovane al posto di Lucca. Lucca non è neanche entrato. Giovane ha fatto la prima punta, il falso nove, senza creare poi particolari pericoli, ma il Napoli era già in vantaggio, quindi il suo compito era diverso. Quindi dietro a Hojlund c'è il nulla e questo sicuramente è un segnale che va interpretato con molta, molta attenzione in vista del mercato di gennaio”.

“Hojlund deve sbloccarsi contro Sassuolo e Lecce”

“Oggi il Napoli ha un doppio problema. Il primo è che ha un centravanti che prende applausi, che gioca bene, che ottiene gli elogi un po' di tutta la critica, ma che segna poco. Hojlund segna poco e dietro di lui c'è il nulla, perché Giovane non mi sembra oggi una soluzione efficace lì, soprattutto per i gol. E poi Lucca che mi pare si stia piano piano eclissando anche nelle idee di Allegri, che lo ha sempre fatto giocare, lo ha sempre fatto entrare, ieri invece non lo ha neanche messo in campo. Un gol in Champions League sarebbe utile anche per il morale di Hojlund, per farlo sbloccare, però le prossime due partite di campionato con il Sassuolo e poi con il Lecce saranno decisive perché sono due gare in cui Hojlund, a mio avviso, deve sbloccarsi. Allegri ha detto che non c'è nulla da recuperare, che Hojlund sta facendo bene ed è giusto il supporto. Io ricordo ancora quella bella doppietta alla Cremonese, ormai lontanissima, e fu l'ultima prestazione in cui Hojlund sembrava davvero un attaccante di grandissimo livello. Ahimè, oggi quel tipo di prestazione è un ricordo, seppur difficile valutare Hojlund, perché in campo si impegna al massimo e tutto sommato, tranne il gol, gioca abbastanza bene”.