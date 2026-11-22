Juventus, Spalletti punge: “Non abbiamo una punta fisica, perciò Kolo Muani si adatta lì…”

Luciano Spalletti analizza Kolo Muani dopo Juventus-Venezia e lancia un messaggio alla società sull'attacco.

La Juventus travolge il Venezia per 4-0, ma nel postpartita Luciano Spalletti non rinuncia a lanciare una frecciata alla società sul mercato. Interpellato sulla prestazione di Kolo Muani nel ruolo di centravanti, il tecnico bianconero ha elogiato le qualità dell'attaccante francese, sottolineando però la necessità di avere un riferimento offensivo con determinate caratteristiche fisiche e tecniche. Un'esigenza che, secondo l'allenatore, non sarebbe stata soddisfatta dalla campagna acquisti.

Spalletti: “Kolo Muani ha tutto, ma abbiamo bisogno di una punta che non abbiamo comprato”

“Lui la interpreta così. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni, credo ne abbia le possibilità. Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato”. Spalletti ha poi ribadito il concetto, spiegando perché intende continuare a utilizzare il francese in quella posizione: “Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vincono i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo”.