Materazzi attacca Benitez: “Soffre le personalità forti! A Napoli fece fuori Cannavaro, suo ego veniva prima di tutto”

Marco Materazzi attacca Rafa Benitez e racconta i retroscena su Cannavaro, Mourinho e l'Inter.

L'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, intervenuto a Napoli durante un evento dedicato agli Inter Club della Campania, è tornato sul difficile rapporto con Rafael Benitez, allenatore nerazzurro dopo il Triplete conquistato con José Mourinho. Come riportato da FcInterNews.it, Materazzi ha accusato il tecnico spagnolo di avere difficoltà nella gestione delle personalità più forti dello spogliatoio, ricordando anche un episodio legato alla fotografia del suo predecessore: “Questo signore soffre le personalità forti, perché l'ha fatto anche con altre personalità in quello spogliatoio che ha vinto il Triplete. Al di là che sposti la foto di Mourinho, quando dicono che non è vero, mentono. Io so dove è stata messa quella foto: in camera di Andrea Butti. Non sono stati spostati Herrera, Mancini... Lui soffriva la persona, l'allenatore Mourinho”.

Materazzi: “Benitez fece fuori Cannavaro a Napoli, il suo ego veniva prima dello spogliatoio”

L'ex centrale nerazzurro ha poi allargato le critiche alle successive esperienze di Benitez, soffermandosi in particolare sull'esclusione di Paolo Cannavaro durante l'avventura dell'allenatore spagnolo sulla panchina del Napoli: “Quando tu arrivi a Napoli e fai fuori Paolo Cannavaro, capitano, vai all'Inter e fai fuori Marco Materazzi, che in realtà ero già fuori, vai a Londra e fai fuori John Terry e l'anno dopo John Terry è il miglior difensore della Premier League”. Materazzi ha quindi richiamato anche l'esperienza al Real Madrid: “Vai a Madrid e ci sono due giocatori importanti, Bale e Cristiano Ronaldo: tu da chi vai a parlare prima di un Europeo? Lui è andato da Bale: cacciato dopo tre partite. Probabilmente il suo ego doveva venire prima dei personaggi che magari collaboravano nello spogliatoio, come potevo essere io”.