Sassuolo, D'Aversa ko all'esordio: “Peggior difesa della Serie A, dobbiamo lavorare”

Roberto D'Aversa analizza la sconfitta del Sassuolo contro il Genoa prima della sfida al Napoli.

Il Sassuolo, prossimo avversario del Napoli in campionato, esce sconfitto dalla sfida contro il Genoa, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Al termine dell'incontro, Roberto D'Aversa, alla prima partita ufficiale sulla panchina neroverde, ha analizzato in conferenza stampa le difficoltà della squadra, soffermandosi soprattutto sulla fragilità difensiva e sulla necessità di concretizzare maggiormente le occasioni create. Il tecnico ha comunque difeso l'atteggiamento dei suoi giocatori, ribadendo la fiducia nelle qualità del gruppo.

Il cambio modulo era pensato per sorprendere De Rossi?

“Non avevamo Adzic e Bakola per degli infortuni, si è ragionato anche sul fatto della peggior difesa e di restare con dei cambi a centrocampo, ma indipendentemente dal modulo bisogna concretizzare le palle gol create. La prima occasione l'abbiamo avuta noi con Laurienté, abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare ma se concedi gol facilmente, come nel primo caso su un rinvio del portiere, sul secondo non avere le preventive perché un errore ci può stare, allora tutto diventa difficile”.

Le è piaciuto l'atteggiamento della squadra nonostante la sconfitta?

“Sotto il punto di vista dell'atteggiamento non posso rimproverare nulla, ma se abbiamo la peggior difesa vuol dire che c'è da lavorare. Finché c'è da lavorare su aspetti tecnici siamo qui per lavorare, più difficile lavorare quando non c'è questo atteggiamento. Oggi il Genoa è stato più bravo di noi a sfruttare quelle due circostanze, poi diventa tutto più difficile”.

La scelta di Muric titolare significa che le gerarchie tra i portieri sono definite?

“Non mi sembra che il risultato di oggi dipenda da Muric. In porta si stabilisce una gerarchia: a oggi Muric è titolare, Turati il secondo. Poi ovviamente sta a Muric far sì che questa gerarchia rimanga tale, ma non credo che oggi abbia commesso errori individuali”.

Vede una via d'uscita da questa situazione? I gol subiti dipendono da problemi tecnici o mentali?

“Riguarderò le immagini. Il primo gol lo abbiamo preso sul rinvio del portiere perché eravamo in aggressione in avanti. Oggi avevamo preparato l'aggressione alta quando loro iniziavano dal basso, ma anche il secondo gol nasce da una situazione simile, è diverso da come è successo con Fiorentina o Roma. Sono successi degli errori ma non è dovuto al fatto che fossimo dietro la linea della palla. Non sono felice oggi ovviamente, dovrebbero rinchiudermi da qualche parte, ma questa squadra ha qualità per uscire da questa situazione. Le qualità tecniche non bastano, in Serie A chi ha più voglia porta a casa il risultato ma la differenza oggi con il Genoa è stata questa e il Genoa è stato più bravo di noi”.