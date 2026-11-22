Iannicelli: "E' crollato il soffitto! Meret e Vergara ko, non può essere solo sfortuna”

Peppe Iannicelli critica la gestione degli infortuni del Napoli e analizza gli obiettivi stagionali.

Il giornalista Peppe Iannicelli, intervenuto nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi soprattutto sull'emergenza infortuni che continua a condizionare la stagione azzurra. I recenti stop di Alex Meret e Antonio Vergara hanno alimentato nuovi interrogativi sulla gestione complessiva della squadra: “È crollato il soffitto. Nel giro di tre giorni il Napoli perde Meret e Vergara, due pezzi da novanta di questa squadra. Sinceramente non credo che si possa parlare soltanto di sfortuna. C'è evidentemente un problema di gestione complessiva. Non voglio entrare nel merito della preparazione atletica, dell'alimentazione o delle tabelle di allenamento, perché non sono un esperto della materia e non dispongo dei dati necessari. Noi, ahimè, non abbiamo la possibilità di assistere agli allenamenti e naturalmente non possiamo accedere alle schede degli atleti. Però, oggettivamente, il fatto che questi episodi si verifichino con una tale ripetitività, nell'arco di un periodo così lungo, deve imporre una riflessione. Una riflessione che, secondo me, in casa Napoli non ha ancora portato a trovare il bandolo della matassa. Devo essere estremamente sincero su questo punto e capisco quanto sia delicato. È come avere una grande officina con mezzi meccanici importanti, ma poi, alla prima curva, una volta si brucia la frizione, un'altra salta l'ammortizzatore e un'altra ancora si rompe la testata del motore. Alla fine rimani sempre fermo”.

La vittoria contro il Torino e la rincorsa Champions

“Per quanto riguarda la partita, sarebbe d'accordo anche San Francesco, così ci spostiamo sul mistico. San Francesco diceva una cosa molto bella: nella vita bisogna cominciare facendo ciò che è necessario. E che cosa era necessario stasera? Vincere la partita. Poi bisogna fare ciò che è possibile. E che cosa è possibile nell'orizzonte del Napoli? Magari ottenere il primo punto in trasferta in Champions League. Infine, una volta imparato a fare bene il necessario e il possibile, si scopre di essere capaci anche dell'impossibile. Che, nel caso del Napoli, significherebbe arrivare tra le prime quattro in Champions League. Una missione impossibile, visto che siamo anche nel periodo in cui è stato scelto il nuovo James Bond. Quella di questa sera è stata certamente una vittoria timida. Ho sentito utilizzare questo aggettivo e ci può anche stare. Il Napoli, però, ha sofferto e ha dimostrato di saper soffrire, di avere resilienza di fronte alle difficoltà. Ha cambiato tre o quattro volte modulo. Questo significa che la squadra è solidale, segue l'allenatore ed è pronta a gestire anche le difficoltà. Se tutto questo basterà a raddrizzare una stagione oggettivamente molto complicata, lo scopriremo vivendo. Intanto, la prima missione è conquistare il primo punto in trasferta in Champions League e poi, nel prossimo fine settimana, battere il Sassuolo per ottenere finalmente due vittorie consecutive in campionato, un risultato che clamorosamente manca ancora al Napoli in questa stagione”.