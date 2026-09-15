Alvino: “Allegri zittisce chi pregustava l’esonero! Disfattisti, state a casa!”

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Carlo Alvino difende il Napoli dopo la vittoria contro il Bologna e promuove la reazione della squadra, schierandosi anche dalla parte di Allegri.

“Il Napoli c’è, il Napoli non è morto”. Carlo Alvino ha affidato al suo editoriale per TeleclubItalia una netta difesa degli azzurri dopo la vittoria di misura contro il Bologna, arrivata grazie al gol di Lobotka nella ripresa. Il giornalista ha sottolineato la reazione della squadra dopo le tre sconfitte consecutive, respingendo le critiche piovute nelle ultime settimane: “Alla faccia di chi si è affrettato a seppellirlo sotto una valanga di fango social e di snobismo da salotto. Questa è una squadra vera, che se lasciata lavorare in pace e in serenità, può solo migliorare. Il segreto? Tirare fuori gli attributi e giocare senza paura. Contro il Bologna, con il peso di tre sconfitte sul groppone, il Napoli non ha tremato. Ha cancellato il terrore e ha rimesso in piedi un calcio ordinato e martellante soprattutto nel secondo tempo”.

Alvino difende Allegri: “Una caccia alle streghe”

Nel suo intervento Alvino ha poi difeso anche la rosa e Massimiliano Allegri, contestando le critiche rivolte alla squadra e al tecnico: “Altro che rosa finita. Questo gruppo ha risorse da vendere e, nonostante le sentenze premature di chi ha processato dirigenti e allenatore, è un gruppo pronto a sputare sangue e a zittire chi definisce questi giocatori vecchi e usurati. Esattamente come Allegri che, puntuale come sempre, rispedisce al mittente il veleno di chi già pregustava il suo esonero con campagne social prive di senso. Una vera e propria caccia alle streghe orchestrata dai professionisti del disfattismo ad oltranza. I soliti noti, state a casa…”.