Biasin: “Il Milan non è migliorato. Inter, Roma, Como e Napoli ancora superiori”

vedi letture

Fabrizio Biasin analizza la rosa del Milan e sottolinea la distanza dalle principali rivali: Inter, Roma, Como e Napoli.

La vera distanza del Milan dalle principali rivali, secondo Fabrizio Biasin, resta soprattutto nella profondità della rosa. Intervenuto a "Pressing", in onda su Mediaset, il giornalista ha analizzato le scelte di Ruben Amorim nelle prime quattro giornate e il lavoro della società nell'ultimo mercato: "Sicuramente avrà sbagliato qualche scelta all'inizio della partita, ma il dato di fatto è che questa è una rosa importante, sebbene non all'altezza di quelle in cui titolare e alternativa si equivalgono. Il Milan non ha questa caratteristica. Se si inserisce l'alternativa e solo dopo quello che dovrebbe essere il titolare...".

Biasin: "Le quattro squadre sono ancora davanti"

Il confronto con le altre squadre di vertice porta Biasin a evidenziare una distanza che, a suo giudizio, non si è ridotta rispetto alla scorsa stagione: "Io continuo a domandarmi e a domandarvi. Il Milan sicuramente ha ancora dei limiti rispetto all'idea di calcio di Amorim, però poi vado a vedere il valore delle rose che sono arrivate davanti al Milan l'anno scorso, Inter, Roma, Como e Napoli, e mi chiedo: la distanza tra le rose è diminuita o è aumentata? Secondo me non è diminuita, secondo me quelle quattro squadre sono ancora davanti. Gonçalo Ramos ha iniziato, ha fatto un gol, ora sta facendo un po' fatica. Mettiamo che adesso abbia bisogno di 4-5 partite per entrare a regime. L'alternativa è un ragazzo di 18 anni. Le altre squadre hanno giocatori di un valore superiore".