Del Genio: “Che sciocchezze su Vergara, non fa l’esterno! Ma le partite le vedono?”

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Paolo Del Genio promuove il Napoli dopo la vittoria contro il Bologna e riconosce ad Allegri le scelte tattiche richieste nelle scorse settimane.

“Finalmente ha costruito a 3 dietro, ha pressato con continuità, quello che chiedevo”. Paolo Del Genio promuove il Napoli visto contro il Bologna e, dopo le critiche delle ultime settimane, riconosce ad Allegri di aver messo in campo proprio le soluzioni che aveva invocato. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha analizzato la prestazione degli azzurri dopo la vittoria che ha interrotto la serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League: “Non sono uno che non sottolinea le cose che non vanno, ma tutti sti difetti in questa partita non li ho visti, finalmente ha costruito a 3 dietro, ha pressato con continuità, quello che chiedevo e poi il tecnico, che avevo criticato, le ha fatte ed allora per coerenza devo dirlo”.

Del Genio fa chiarezza sulla posizione di Vergara

Del Genio ha poi preso posizione anche sulle critiche rivolte alla collocazione tattica di Vergara, spiegando come il giocatore non abbia agito da esterno puro: “Ad esempio si è parlato di Vergara fuori posizione. Ma è una sciocchezza sesquipedale. L’ampiezza la dava Spinazzola su quel lato, ma le vediamo le partite? Vergara in fase di possesso sull’esterno non c’era mai, stringeva molto verso il centro, quindi dove avrebbe fatto l’esterno?”.