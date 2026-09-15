Il doppio ex Bertoni: “Aspetto la sfida contro il Napoli per capire il valore della Fiorentina”

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Daniel Bertoni commenta la crescita di Franco Mastantuono dopo la tripletta al Venezia in vista della sfida tra Fiorentina e Napoli.

Il paragone con Giancarlo Antognoni e le tre reti realizzate contro il Venezia accendono i riflettori su Franco Mastantuono, uno dei giocatori più attesi in casa Fiorentina. Daniel Bertoni, doppio ex di Napoli e viola, è intervenuto dall'Argentina ai microfoni di Radio Firenzeviola per parlare del connazionale e della prossima sfida contro gli azzurri: "Questi tre gol sono stati molto importanti perché gli danno una gran carica e Franco può rendersi conto che può diventare davvero molto importante nel campionato italiano e per la Fiorentina. Ora attendo con curiosità la sfida con il Napoli per capire il valore della squadra".

Bertoni: "Ha carattere per portarsi la squadra sulle spalle"

Antognoni ha accostato Mastantuono a Bertoni per la fantasia e l'atteggiamento scanzonato tipico dei calciatori sudamericani. Un paragone che l'ex attaccante viola commenta così: "Era quello che mancava alla Fiorentina, gli argentini. Far tre gol, ripeto, non è cosa da tutti i giorni e sono felice. Pur non conoscendolo profondamente, mi pare di vedere che ha carattere per portarsi la squadra sulle spalle".