Il doppio ex Bertoni: “Aspetto la sfida contro il Napoli per capire il valore della Fiorentina”
Il paragone con Giancarlo Antognoni e le tre reti realizzate contro il Venezia accendono i riflettori su Franco Mastantuono, uno dei giocatori più attesi in casa Fiorentina. Daniel Bertoni, doppio ex di Napoli e viola, è intervenuto dall'Argentina ai microfoni di Radio Firenzeviola per parlare del connazionale e della prossima sfida contro gli azzurri: "Questi tre gol sono stati molto importanti perché gli danno una gran carica e Franco può rendersi conto che può diventare davvero molto importante nel campionato italiano e per la Fiorentina. Ora attendo con curiosità la sfida con il Napoli per capire il valore della squadra".
Bertoni: "Ha carattere per portarsi la squadra sulle spalle"
Antognoni ha accostato Mastantuono a Bertoni per la fantasia e l'atteggiamento scanzonato tipico dei calciatori sudamericani. Un paragone che l'ex attaccante viola commenta così: "Era quello che mancava alla Fiorentina, gli argentini. Far tre gol, ripeto, non è cosa da tutti i giorni e sono felice. Pur non conoscendolo profondamente, mi pare di vedere che ha carattere per portarsi la squadra sulle spalle".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro