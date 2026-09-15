Napoli-Bologna, Chiariello: “5 ad Allegri! 1T pessimo e proposta di gioco da rivedere”
La vittoria contro il Bologna ha permesso al Napoli di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, ma non ha convinto Umberto Chiariello. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Canale 21, ha infatti giudicato negativamente la prestazione degli azzurri e ha assegnato un'insufficienza a Massimiliano Allegri: “Voto 5 ad Allegri. Non mi è piaciuto come ha scelto la formazione iniziale, soprattutto per come li ha messi in campo. Vergara fuori ruolo non si può vedere, ma complessivamente il Napoli nel primo tempo male male”.
Chiariello: “La proposta di gioco non può essere quella vista contro il Bologna”
Secondo Chiariello, Allegri è riuscito a correggere la squadra attraverso i cambi, ma la prestazione del primo tempo resta un punto critico: “L'ha corretta con i cambi, ma la proposta di gioco non può essere quella vista contro un pessimo Bologna”.
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