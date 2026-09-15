Garlando prudente: “Bologna ai minimi termini, aspettiamo altre partite per valutare il Napoli”

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Luigi Garlando analizza il momento di Napoli e Juventus: dal successo degli azzurri contro il Bologna ai dubbi sul lavoro di Allegri.

Non basta il successo contro il Bologna per fare chiarezza sul nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. È il punto di vista di Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto nel corso del programma "Tutti Convocati", in onda su Radio 24. Analizzando la prestazione degli azzurri, ha spiegato: "Allegri contro il Bologna ai minimi termini non ha dovuto fare grosse barricate, non è questa partita che ci dirà cos'è il Napoli. Non vedo però grandi certezze neanche nel cantiere del Napoli".

Garlando: "La Juventus è ancora in costruzione"

Garlando ha poi analizzato anche la situazione della Juventus, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo: "Davvero impressionante, quando hai in mente il vecchio concetto di Juve è incompatibile con quello visto contro il Sassuolo - ha precisato il giornalista -. La Juventus di oggi è una squadra ancora in costruzione, ma Spalletti sta lavorando da dieci mesi e qualcosa in più c'è da aspettarsela".